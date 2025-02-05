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05 лютого 2025, 22:50

Вийшов трейлер документального фільму про українських вибухотехніків

05 лютого 2025, 22:50
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фото: Національна поліція
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Режисер Василь Київський презентував офіційний трейлер нового документального фільму «Без права на помилку». У стрічці розповідається про вибухотехніків та їх роботу на лінії фронту

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Ззаначається, що ще історія про щоденну службу поліцейських-вибухотехніків, які розміновують найскладніші пастки російських терористів, а також знешкоджують боєприпаси, дрони, авіабомби та ракети.

У саундтреку фільму лунають пісні рок-гурту "Океан Ельзи", а назва стрічки походить від гасла вибухотехників – "Без права на помилку".

Самі ж зйомки відбувались у Харківській, Херсонській та Миколаївських областях. В них взяли участь Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, Голова Національної поліції України Іван Вигівський та начальник управління вибухотехнічної служби Нацполіції Володимир Хоменко.

Прем’єра "Без права на помилку" відбудеться цієї весни.

Нагадаємо, із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сапери ДСНС знешкодили понад 512 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Станом на початок лютого 2025 року в Україні від мін і вибухонебезпечних предметів загинули 327 людей, 794 зазнали поранень.

фільм війна Нацполіція терористи вибухотехніки
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