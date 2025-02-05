Вышел трейлер документального фильма об украинских взрывотехниках

фото: Национальная полиция

Режиссер Василий Киевский представил официальный трейлер нового документального фильма «Без права на ошибку». В ленте рассказывается о взрывотехнике и их работе на линии фронта

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что еще история о ежедневной службе полицейских-взрывотехников, которые разминируют сложные ловушки российских террористов, а также обезвреживают боеприпасы, дроны, авиабомбы и ракеты.

В саундтреке фильма раздаются песни рок-группы "Океан Эльзы", а название фильма происходит от лозунга взрывотехников – "Без права на ошибку".

Сами же съемки проходили в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях. В них приняли участие Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский и начальник управления взрывотехнической службы Нацполиции Владимир Хоменко.

Премьера "Без права на ошибку" состоится этой весной.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину саперы ГСЧС обезвредили более 512 тысяч взрывоопасных предметов.

По состоянию на начало февраля 2025 года в Украине от мин и взрывоопасных предметов погибли 327 человек, 794 получили ранения.