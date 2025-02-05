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Правоохоронці викрили групу ділків, які налагодили на території Харківської, Київської та Полтавської областей незаконне виробництво парфумерної та косметичної продукції всесвітньо відомих торгових марок

Про це інформує RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Підроблені парфуми та косметику фігуранти продавали через сайти та магазини. Доставляли їх поштою. Правоохоронці зробили контрольні закупівлі, які підтвердили, що парфуми та косметика є підробками, мають низьку якість, а упаковка й маркування не відповідають оригіналам.

Через ділків міжнародні компанії зазнали великих фінансових втрат.

Під час 11 обшуків у Полтаві та Харкові – на складах, у місцях незаконної діяльності та в оселях фігурантів – правоохоронці вилучили понад 10 тисяч флаконів парфумів і близько 30 тонн сировини: інгредієнтів сумнівної якості, пластикових тар із хімікатами, флаконів тощо.

Нагадаємо, раніше поліція завершила розслідування щодо групи ділків, які організували в Одесі підпільні цехи та магазин, де шили й продавали одяг під брендами відомих світових компаній.