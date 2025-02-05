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05 февраля 2025, 07:55

В Украине ожидается небольшой снег: прогноз погоды на 5 февраля

05 февраля 2025, 07:55
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фото из открытых источников
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В большинстве областей Украины в ночь на среду, 5 февраля, прогнозируется небольшой снег

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает RegioNews.

Отмечается, что погоду в Украине будет продолжать определять холодный воздух арктического происхождения, поступающего по северным направлениям.

"Несмотря на поле повышенного атмосферного давления, над нашей территорией будет удерживаться много облаков, поэтому в большинстве областей ожидаем небольшой снег", - говорится в сообщении.

Температура по Украине ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве и области, по данным синоптиков, облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В столице 0-2° мороза, в Киевской области от 2° мороза до 3° тепла.

Напомним, январь стал самым теплым в истории Киева. Было обновлено 11 температурных рекордов.

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