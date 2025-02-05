Силам оборони поставлять найзахищеніші бойові балістичні шоломи

фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони затвердило для використання в ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту 10 зразків-еталонів бойових балістичних шоломів, які відповідають найвищим світовим стандартам. Всі вони мають 1 клас захисту

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

До затверджених зразків входять шість повнорозмірних шоломів і чотири шоломи з високою обрізкою.

"Шоломи надані вісьмома українськими виробниками та два шоломи іноземною компанією з Болгарії. Окрім цього, ще два іноземні виробники, продукція яких успішно пройшла військові (дослідні) випробування, зараз проходять лабораторні випробування для отримання статусу зразка-еталона", — йдеться в повідомленні.

Всі бойові шоломи можуть комплектуватися сучасними кріпленнями:

для встановлення тепловізора чи приладу нічного бачення;

бічними рейлінгами для ліхтарика або навушників.

Зазначається, що минулого року за бюджетною програмою Міноборони військо отримало понад 168 000 шоломів на суму 1,2 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України отримали на озброєння найпопулярніший армійський екскаватор – швидкісний броньований навантажувач JCB HMEE.