Силам обороны поставят самые защищенные боевые баллистические шлемы

фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны утвердило для использования в ВСУ и Государственной специальной службе транспорта 10 образцов-эталонов боевых баллистических шлемов, отвечающих самым высоким мировым стандартам. Все они имеют 1 класс защиты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В утвержденные образцы входят шесть полноразмерных шлемов и четыре шлема с высокой обрезкой.

"Шлемы предоставлены восемью украинскими производителями и два шлема иностранной компанией из Болгарии. Кроме этого, еще два иностранных производителя, продукция которых успешно прошла военные (исследовательские) испытания, сейчас проходят лабораторные испытания для получения статуса образца-эталона", — говорится в сообщении.

Все боевые шлемы могут комплектоваться современными креплениями:

для установки тепловизора или прибора ночного видения;

боковыми рейлингами для фонарика или наушников.

Отмечается, что в прошлом году по бюджетной программе Минобороны войско получило более 168 000 шлемов на сумму 1,2 млрд. грн.

Напомним, ранее Силы обороны Украины получили на вооружение самый популярный армейский экскаватор – скоростной бронированный погрузчик JCB HMEE.