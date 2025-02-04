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04 лютого 2025, 13:12

У січні до центрів рекрутингу звернулися понад 5000 українців

04 лютого 2025, 13:12
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фото: Міноборони
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До центрів рекрутингу української армії у січні цього року звернулася 5 тис. 381 людина, 955 з них розпочали процес вступу до війська

Про це повідомляє Міністерство оборони, передає RegioNews.

У січні 2025 року до центрів звернулася 5 381 особа. Це майже на 80% більше, ніж середньомісячний показник минулого року. Всього з початку роботи центрів консультації в них отримали 38 117 громадян.

"Українці активно звертаються до рекрутингових центрів, щоб дізнатися про службу в Силах оборони. Наше завдання допомогти кожному кандидату знайти спеціальність, в якій він зможе бути максимально ефективним", – зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Упродовж минулого кількість кандидатів, які розпочали процес вступу до війська, зросла на 955 осіб і сягнула 8109.

Найбільше громадян, яких вже прийнято на військову службу – у Києві, Львові, Запоріжжі, Одесі та Івано-Франківську. 20% кандидатів – жінки.

Загалом в Україні функціонують 48 центрів рекрутингу української армії. У січні новий центр відкрився у Вінниці.

Довідка

У центрах рекрутингу української армії не вручаються повістки, а всі консультації надаються з дотриманням умов конфіденційності.

Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема у Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ.

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