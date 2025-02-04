За тиждень Сухопутні війська збили понад 200 російських дронів
За минулий тиждень протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила більше 200 засобів повітряної розвідки та нападу Росії
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.
Так, українські захисники приземлили 212 засобів повітряної розвідки та нападу РФ. Йдеться про:
- БпЛА Shahed-131/136 — 111 од.;
- БпЛА Орлан 10/30 — 1 од.;
- БпЛА Supercam — 15 од.;
- БпЛА Zala — 23 од.;
- БпЛА "Ланцет" — 13 од.;
- БпЛА "Привіт-82" та інші — 49 од.
"Дякуємо воїнам за результативну бойову роботу!", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони України знищили близько 10 170 російських окупантів, а також 1 517 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.
США торік поставили Україні лише половину від обіцяної за рік допомоги, – ReutersВсі новини »
03 лютого 2025, 14:38ЗСУ атакували стратегічні НПЗ і газопереробний заводи Росії: підприємства зупинилися
03 лютого 2025, 14:00На озброєння ЗСУ надійшли FPV-дрони "Громило"
03 лютого 2025, 07:05
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
Росіяни атакували Ізюм ракетою "Іскандер-М": серед 5 загиблих — вагітна 19-річна дівчина
04 лютого 2025, 17:00Очільник МАГАТЕ заявив про можливу ядерну катастрофу в Україні
04 лютого 2025, 16:44У Києві водійка у військовій формі наїхала на поліцейського
04 лютого 2025, 16:36На Харківщині викрили колаборанта, який допомагав окупантам у Куп'янську
04 лютого 2025, 16:25Обстріл Ізюма: вже відомо про 55 постраждалих
04 лютого 2025, 16:15Вибори як смертельна пастка: чи готові ми до другого фронту?
04 лютого 2025, 16:09У Рівному 18-річний хлопець вистрелив в око однолітку
04 лютого 2025, 15:59В Рівненській області люди заблокували дорогу на кордоні з Білоруссю: подробиці
04 лютого 2025, 15:59Кількість потерпілих через ракетну атаку на Ізюм зросла до 50
04 лютого 2025, 15:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі блоги »