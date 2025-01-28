На Хмельниччині жінка придбала неіснуючі дрова: вона втратила майже 5000 грн

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У період опалювального сезону зловмисники «продають» деревину в інтернеті за умови повної оплати. Днями на таку схему натрапила 47-річна жителька Хмельницької області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Facebook-сторінку Поліції Хмельницької області.

Жінка повідомила, що натрапила у мережі на оголошення про продаж дров за досить вигідною ціною. Під час телефонної розмови "продавець" пояснив їй, що за дрова та доставку необхідно заплатити наперед всю суму – близько 5000 грн.

Повіривши аферисту, жителька Хмельниччини надіслала на його рахунок кошти. Однак, після цього звʼязок із продавцем дров обірвався.

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини події та вкотре наголошують громадянам бути обережними під час сумнівних онлайн-покупок.

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