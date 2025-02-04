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В полиции призвали украинцев не доверять подозрительным сообщениям в Интернете. На днях в соцсетях стали распространяться сообщения от аферистов, выдающих себя за сотрудников ПФУ.

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

В социальных сетях злоумышленники распространяют фейковые сообщения якобы о новых правилах начисления пенсий. Мошенники выдают себя за работников ПФУ и предлагают заполнить "официальную анкету" на фейковых сайтах.

Как работает эта схема: Аферисты публикуют объявления с громкими заголовками со ссылками на поддельный сайт; Пенсионеров призывают заполнить анкету; Граждане вводят свои личные и банковские данные на сторонний ресурс и аферисты получают эту информацию.

Правоохранители советуют доверять исключительно официальным ресурсам. Сайт Пенсионного фонда Украины доступен только по этому адресу – https://www.pfu.gov.ua. Также можно следить за информацией ПФУ и других органов на официальных страницах в соцсетях.

"Фонд не требует вводить конфиденциальную информацию из-за анкет в мессенджерах. Предупредите родных и близких - мошенники часто ориентируются на людей преклонного возраста, поэтому важно вовремя рассказывать им о возможной угрозе", - подчеркнули эксперты.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве будут судить мошенников , которые обманули инвесторов на полмиллиона. Злоумышленники в соцсетях предлагали инвестирование в криптовалюту и обещали большие прибыли. Однако когда инвесторы вносили большие суммы – аферисты просто исчезали.

Также сообщалось, что в Хмельнитчине женщина почти на 500 тысяч гривен приобрела несуществующие дрова . Она увидела объявление и в интернете, и заплатила продавцу всю сумму заранее. Однако после перечисления денег аферист скрылся из связи.