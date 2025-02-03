ЗСУ атакували стратегічні НПЗ і газопереробний заводи Росії: підприємства зупинилися

фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 3 лютого, Сили оборони України уразили Волгоградський НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" та Астраханський газопереробний завод. Після влучань на об'єктах виникли пожежі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Обидва цих стратегічних об’єкти є виробниками великої кількості пального для окупаційної армії РФ. По ним успішно відпрацювали підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони.

"За попередніми даними, на заводі у Волгоградській області, зокрема, пошкоджено установки первинної переробки. На Астраханському ГПЗ триває пожежа, робота підприємства зупинена. Результати ураження та масштаби пошкоджень уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сили оборони продовжуватимуть бити по стратегічних об’єктах, які задіяні у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України успішно атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області Росії. На НПЗ фіксувалися спалахи та вибухи.