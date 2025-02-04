За неделю Сухопутные войска сбили более 200 российских дронов
За прошедшую неделю противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила более 200 средств воздушной разведки и нападения России
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.
Так, украинские защитники приземлили 212 средств воздушной разведки и нападения РФ. Речь идет о:
- БПЛА Shahed-131/136 - 111 ед;
- БпЛА Орлан 10/30 - 1 ед;
- БпЛА Supercam - 15 ед.;
- БпЛА Zala - 23 ед.;
- БПЛА "Ланцет" - 13 ед.;
- БПЛА "Привет-82" и другие - 49 ед.
"Спасибо воинам за результативную боевую работу!", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили около 10 170 российских оккупантов, а также 1 517 единиц вооружения и военной техники захватчиков.
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