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01 лютого 2025, 01:20

Посадовець кінологічного центру Львівщини хотів заробити на допомозі ухилянтам

01 лютого 2025, 01:20
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Фото: ДБР
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За свою допомогу він взяв 21 тисячу євро

Про це повідомляють в ДБР, передає RegioNews.

Посадовець кінологічного центру запропонував жителю Львівської області перевести його через державний кордон. За свою "послугу" він попросив 21 тисячу євро. При цьому він обіцяв посприяти у виїзді знайомим "клієнта".

"За планом, клієнт мав вирушити до міста Чоп на Закарпатті, а вже там отримати інструкції, як перейти кордон поза межами пунктів пропуску. Проте здійснити переправлення організатор не встиг - ДБР затримало військовослужбовця після передачі грошей за послугу", - повідомили правоохоронці.

Тепер посадовця обвинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Тепер він може отримати покарання у вигляді позбавлення волі до 9 років.

Нагадаємо, раніше на Одещині викрили пенсіонерок, які організували бізнес на ухилянтах. Вони продавали чоловікам підробні документи, роблячи їх моряками, щоб ті могли втекти за кордон. За свої "послуги" жінки брали 6 тисяч доларів.

Також повідомлялося, що на Буковині затримали чоловіка, який на своєму авто їхав до кордону з ухилянтами. Він обіцяв їм показати шлях для перетину кордону. З кожного "клієнта" він взяв понад 6 тисяч євро.

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