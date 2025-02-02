На Київщині судитимуть злочинну групу, яка незаконно вирубала дерева на 60 млн грн

фото: ДБР

В Київській області судитимуть злочинну групу, яку ДБР викрила на вирубці 100-річних дубів у Чорнобильському заповіднику

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДБР.

Працівники ДБР встановили, що голова держпідприємства у грудні 2023 року організував незаконну порубку 185 дубів на території Денисовецького лісництва ДСП "Північна Пуща", яке належить до Чорнобильського заповідника. Зловмисники вивозили деревину до Києва і продавали.

Загальна сума збитків становить понад 59 млн грн.

Злочинну групу уде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник — природоохоронна територія в Україні. Розташований в Київській області у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Як повідомлялось, в Житомирські області за незаконну вирубку дерев судитимуть учасників організованого злочинного угруповання. Зловмисники нарубали дров на 750 тис. грн.