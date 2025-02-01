Армія РФ втратила за добу на фронті понад 1400 солдатів
За добу з 31 січня на 1 лютого, російські війська втратили на фронті 1430 солдатів, 121 безпілотний літальний апарат і 77 одиниць автомобільної техніки
Про це передає RegioNews з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабно вторгнення склали:
- особового складу - близько 839 040 (+1430) осіб ліквідовано;
- танків - 9902 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 20 653 (+22) од.;
- артилерійських систем - 22 493 (+48) од.;
- РСЗВ - 1266 (+1) од.;
- засоби ППО - 1050 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 694 (+121) од.;
- крилатих ракет - 3054 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 35 629 (+77) од.;
- спеціальної техніки - 3727 (+1) од.
Нагадаємо, днями Сили оборони України успішно уразили нафтопереробний завод у місті Кстово Нижегородської області РФ. На території НПЗ почалася дуже сильна пожежа.
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