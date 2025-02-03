За неделю Силы обороны уничтожили более 10 тысяч россиян

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшую неделю, с 26 января по 2 февраля, Силы обороны Украины уничтожили около 10 170 российских оккупантов, а также 1 517 единиц вооружения и военной техники захватчиков

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За это время существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

40 танков;

118 боевых бронированных машин;

215 артиллерийских систем;

четыре РСЗО;

585 единиц автотехники;

14 единиц спецтехники.

"Также наши защитники уничтожили по меньшей мере одну вражескую ракету и 540 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - отметил Александр Павлюк.

Напомним, 31 января подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины уничтожили командный пункт российской армии в городе Рыльск Курской области. Под удар попала группировка войск "Курск".