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03 февраля 2025, 07:40

За неделю Силы обороны уничтожили более 10 тысяч россиян

03 февраля 2025, 07:40
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшую неделю, с 26 января по 2 февраля, Силы обороны Украины уничтожили около 10 170 российских оккупантов, а также 1 517 единиц вооружения и военной техники захватчиков

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За это время существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

  • 40 танков;
  • 118 боевых бронированных машин;
  • 215 артиллерийских систем;
  • четыре РСЗО;
  • 585 единиц автотехники;
  • 14 единиц спецтехники.

"Также наши защитники уничтожили по меньшей мере одну вражескую ракету и 540 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - отметил Александр Павлюк.

Напомним, 31 января подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины уничтожили командный пункт российской армии в городе Рыльск Курской области. Под удар попала группировка войск "Курск".

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