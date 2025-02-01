Окупанти запустили по Україні 46 ракет та 123 БПЛА

фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 1 лютого російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом РФ застосувала 165 засобів повітряного нападу:

7 балістичних ракет "Іскандер-М”/KN-23 (райони пусків – ТОТ АР Крим, Воронезька обл., рф.);

7 крилатих ракет "Іскандер-К” (райони пусків – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецької обл.);

8 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3;

4 крилаті ракети "Калібр" (із носіїв з акваторії Чорного моря);

8 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс;

10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Воронезька обл., рф);

2 керовані авіаційні ракети Х-31П (із акваторії Чорного моря);

123 ударних БпЛА "Shahed"/дронів-імітаторів різних типів (райони пусків – Курськ, Орел, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, рф, Чауда ТОТ АР Крим).

За попередніми даними збито 56 ударних БпЛА "Shahed"/дрони-імітатори різних типів, ще 61 БпЛА не досяг цілей (локаційно втрачені).

Як відомо, внаслідок російського удару ракетами та ударними БпЛА уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, зафіксовано влучання ракети Х-22 у житловий будинок в Полтаві. Є загиблі та поранені.

Також у ніч на 1 лютого противник атакував Запорізькьку, Одеську, Сумську, Харківську, Хмельницьку та Київську області.