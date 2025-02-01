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01 лютого 2025, 15:15

Удар по Полтаві: зросла кількість загиблих та постраждалих

01 лютого 2025, 15:15
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фото: ДСНС Полтавщини
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У Полтаві кількість жертв ракетного удару по житловому будинку вранці 1 лютого зросла до семи

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що також травмовано14 людей, серед яких 3 дітей віком 3 місяці, 8 та 12 років.

Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, пошкоджено 18 розташованих поруч житлових будинків, приміщення дошкільного навчального закладу та 12 автомобілів.

Рятувальники локалізували пожежу окремих осередків. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Для ліквідації наслідків ракетного удару залучили більше як 400 працівників комунальних служб, підприємств та установ міської влади.

На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

Раніше ми повідомяли, що в Полтаві з-під завалів дістали тіло жінки та ще живого чоловіка.

Нагадаємо, російські терористи атакували Україну крилатими і балістичними ракетами. У Харківській та Полтавській областях влучання, є жертви і постраждалі серед цивільного населення.

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