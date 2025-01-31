Фото: Думська

У місті пролунало два потужних вибухи

Про це повідомляє видання "Думська", передає RegioNews.

В Одесі стався потужний вибух після оголошення повітряної тривоги. Слід зазначити, що попереджали про пуски росіянами балістичних ракет. Попередньо, в місті є "приліт".

Після першого вибуху біля елітного готелю "Брістоль" утворилась воронка. У магазині навпроти вибуховою хвилею вибило скло.

Згодом у місті пролунав ще один вибух. Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях.

Нагадаємо, 30 січня росіяни атакували дронами Житомирщину. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено шість житлових будинків. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Також раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак казав про те, що окупанти почали використовувати проти України нові дрони зі збільшеною бойовою частиною. Таким чином росіяни хочуть збільшити кількість жертв від своїх атак.