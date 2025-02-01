Оккупанты запустили по Украине 46 ракет и 123 БПЛА

фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 1 февраля российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Всего РФ применила 165 средств воздушного нападения:

7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (районы пусков - ТОТ АР Крым, Воронежская обл., Рф.);

7 крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков - ТОТ АР Крым, ТОТ Донецкой обл.);

8 крылатых ракет Х-22/32 из самолетов Ту-22М3;

4 крылатые ракеты "Калибр" (из носителей из акватории Черного моря);

8 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс;

10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков - Воронежская обл., Рф);

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П (из акватории Черного моря);

123 ударных БпЛА "Shahed"/дронов-имитаторов разных типов (районы пусков – Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, РФ, Чауда ТОТ АР Крым).

По предварительным данным сбито 56 ударных БпЛА "Shahed"/дроны-имитаторы разных типов, еще 61 БпЛА не достиг целей (локационно потеряны).

Как известно, в результате российского удара ракетами и ударными БПЛА поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры.

Напомним, зафиксировано попадание ракеты Х-22 в жилой дом в Полтаве. Есть погибшие и раненые.

Также в ночь на 1 февраля противник атаковал Запорожскую, Одесскую , Сумскую, Харьковскую , Хмельницкую и Киевскую области.