У Полтаві з-під завалів дістали тіло жінки та ще живого чоловіка
Сьогодні зранку росіяни влучили у багатоповерхівку в Полтаві. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. З-під завалів дістали тіло жінки та ще живого чоловіка
По це повідомив Телеграм-канал "Типова Полтавщина", передає RegioNews.
Водночас, за офіційними даними, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по 5-поверхівці зросла до 13 людей, серед яких 3 дітей.
Надзвичайники врятували 21 людину. Зумів врятуватися і полтавець Владислав Лещенко. Чоловік розповів, що під час тривоги спустився в укриття. Він мешкав на 4 поверсі. Зараз квартири вже не має.
Як відомо, російські терористи атакували Україну крилатими і балістичними ракетами.
Нагадаємо, зранку в Полтаві росіяни влучили в житловий будинок.
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