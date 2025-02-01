У Полтаві з-під завалів дістали тіло жінки та ще живого чоловіка

фото: ДСНС

Сьогодні зранку росіяни влучили у багатоповерхівку в Полтаві. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. З-під завалів дістали тіло жінки та ще живого чоловіка

По це повідомив Телеграм-канал "Типова Полтавщина", передає RegioNews.

Водночас, за офіційними даними, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по 5-поверхівці зросла до 13 людей, серед яких 3 дітей.

Надзвичайники врятували 21 людину. Зумів врятуватися і полтавець Владислав Лещенко. Чоловік розповів, що під час тривоги спустився в укриття. Він мешкав на 4 поверсі. Зараз квартири вже не має.

Як відомо, російські терористи атакували Україну крилатими і балістичними ракетами.

Нагадаємо, зранку в Полтаві росіяни влучили в житловий будинок.