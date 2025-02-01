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01 лютого 2025, 14:56

В Одесі через російський обстріл пошкоджено 15 культурних пам'яток

01 лютого 2025, 14:56
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фото: t.me/truonline
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Внаслідок удару балістикою по історичному центру Одеси пошкоджено 15 пам’яток культурної спадщини

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, передає RegioNews.

За його словами, основні пошкодження — вибиті віконні шибки та зміщене столярне заповнення.

Серед постраждалих об'єктів двох пам'яток національного значення:

  • Філармонія (Нова Біржа).
  • Будинок Вучини (вул. Італійська, 19).

А також два музеї Музей західного та східного мистецтва й Філія Літературного музею (Будинок Сікара)

Суттєвих пошкоджень зазначили вітражі та автентичне столярне заповнення великих вікон із півциркульним завершенням у будівлях Союзу архітекторів України та Банку "Порто-Франко" .

Найціннішою з архітектурної та соціальної точки зору серед пошкоджених будівель є Філармонія (Нова Біржа). Вона з 2023 року перейшла під посилений захист ЮНЕСКО.

Вибухова хвиля вибила автентичне столярне заповнення головного парадного входу, пошкодила вітражі та внутрішнє оздоблення приміщень. Вплив атаки на стан основних конструкцій оцінюють фахівці після додаткового обстеження.Нагадаємо, ввечері 31 січня російські окупанти вдарили по історичному центру Одеси ракетами. Попередньо, росіяни використали балістичні ракети типу "Іскандер".

Місцева влада повідомила про велику кількість пошкоджень і руйнувань. Зокрема, був пошкоджений відомий готель "Брістоль".

Одеса Балістика історичний центр культурні пам'ятки РФ
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