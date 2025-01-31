За добу ЗСУ знищили понад 1600 окупантів, десятки ББМ та артсистем росіян
Протягом минулої доби, 30 січня, Сили оборони України знищили 1 670 російських загарбників, понад 30 артсистем і майже 20 бойових броньованих машин. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 837 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 31.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 837 610 (+1 670) осіб,
- танків ‒ 9 893 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 631 (+17) од,
- артилерійських систем – 22 445 (+33) од,
- РСЗВ – 1 265 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1 050 од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 331 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23 573 (+63) од,
- крилаті ракети ‒ 3 054 од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни ‒ 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 552 (+101) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 726 (+1) од.
Нагадаємо, днями Сили оборони України успішно уразили нафтопереробний завод у місті Кстово Нижегородської області РФ. На території НПЗ почалася дуже сильна пожежа.
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