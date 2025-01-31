Росія запустила понад 100 дронів: українська ППО збила 59 "шахедів" та БпЛА-імітаторів

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 31 січня російські війська випустили по Україні 102 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 59 дронів, ще 37 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Чауда (ТОТ Криму), Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Також відомо, що відбувся пуск балістичної ракети "Іскандер-М" із Криму.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 59-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. 37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Також по ще чотирьом ворожим БпЛА продовжували працювати підрозділи ППО.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина.

Нагадаємо, на Сумщині зенітники знищили п'ять російських "шахедів".