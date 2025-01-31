ВСУ ударили по одному из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов: что известно

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 31 января Силы обороны Украины успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области России. На НПЗ фиксировались вспышки и взрывы

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

Участие в спецоперации приняли подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Этот НПЗ по проектной мощности входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии и задействован в обеспечении оккупационной армии рф. Зафиксированы вспышки и взрывы в районе этого важного для оккупантов завода. Результаты огневого поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях Силы обороны Украины успешно поразили нефтеперерабатывающий завод в Кстово Нижегородской области РФ. На территории НПЗ начался очень сильный пожар.