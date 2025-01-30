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30 січня 2025, 22:03

Гнезділов про своє рішення повернутися на службу: частково мети досягнуто

30 січня 2025, 22:03
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фото: Facebook
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Військовослужбовець Сергій Гнезділов, який у вересні публічно пішов у СЗЧ, прокоментував своє повернення до 56-ї ОМПБр, в якій воював раніше.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Як відомо, прокуратура вимагала для Гнезділова 12 років позбавлення волі.

"Справа йде в напрямку не "посадити Гнезділова за злочин, який він вчинив", а "посадити Сергія за те, що він не вчинив, але щоб показати всій країні, що ми можемо". Цього допустити ми точно не могли, тому було ухвалено рішення повертатися", – сказав він.

Наразі суд анулював кримінальне провадження. Якщо прокуратура не подасть апеляцію, справу остаточно закриють.

Гнезділов пояснив, що його метою було привернути увагу до проблеми, коли військові йдуть в СЗЧ через відсутність чітких строків служби і демобілізації. Він вважає, що частково досягнув своєї мети.

"Завдяки цьому вчинку нарешті ми почали говорити на всіх рівнях про цю проблему", – зазначає боєць.

Він наголосив: розуміє, що питання повної демобілізації з лав ЗСУ найближчим часом не вирішиться. Він вважає, що висвітлення проблеми СЗЧ у війську – лише половина справи. Вирішенням ситуації, вважає Гнезділов, межі служби "три роки фронту – три роки тилу".

"В таких країнах, як наша, має працювати модель, що кожен громадянин має захищати (Україну, – ред.). І якщо він зараз не захищає – значить він готується. І якщо він зараз не захищає – значить він тимчасово заброньований. Це не звільняє його від відповідальності перед своїм обов'язком захищати цю країну – це просто його відтерміновує", – наголосив Гнезділов.

Нагадаємо, 9 жовтня 2024 року стало відомо, що співробітники ДБР затримали Гнезділова. Військовий отримав підозру у дезертирстві, йому загрожувало 12 років в'язниці.

11 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Сергію Гнезділову. Його взяли під варту на два місяці без права на заставу.

23 січня суддя Бабушкінського райсуду Дніпра задовольнила клопотання сторони захисту щодо звільнення його від кримінальної відповідальності та повернення на службу.

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