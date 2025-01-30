Гнезделов о своем решении вернуться на службу: частично цель достигнута

фото: Facebook

Военнослужащий Сергей Гнездилов, в сентябре публично ушедший в СОЧ, прокомментировал свое возвращение в 56-ю ОМПБр, в которой воевал ранее.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Как известно, прокуратура требовала для Гнездилова 12 лет лишения свободы.

"Дело идет в направлении не "посадить Гнезделова за преступление, которое он совершил", а "посадить Сергея за то, что он не совершил, но чтобы показать всей стране, что мы можем". Этого допустить мы точно не могли, поэтому было принято решение возвращаться", – сказал он.

В настоящее время суд аннулировал уголовное производство. Если прокуратура не подаст апелляцию, дело окончательно закроют.

Гнездилов объяснил, что его целью было привлечь внимание к проблеме, когда военные идут в СОЧ из-за отсутствия четких сроков службы и демобилизации. Он считает, что частично достиг своей цели.

"Благодаря этому поступку мы начали говорить на всех уровнях об этой проблеме", - отмечает боец.

Он отметил, что понимает: вопрос полной демобилизации из рядов ВСУ в ближайшее время не решится. Он считает, что освещение проблемы СОЧ в армии – только половина дела. Разрешением ситуации, считает Гнездилов, границы службы "три года фронта – три года тыла".

"В таких странах, как наша, должна работать модель, при которой каждый гражданин должен защищать (Украину, – ред.). И если он сейчас не защищает – значит он готовится. И если он сейчас не защищает – значит он временно забронирован. Это не освобождает его от ответственности перед своим долгом защищать эту страну - это просто его откладывает", - подчеркнул Гнездилов.

Напомним, 9 октября 2024 года стало известно, что сотрудники ГБР задержали Гнездилова. Военный получил подозрение в дезертирстве, ему грозило 12 лет тюрьмы.

11 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Сергею Гнездилову. Его заключили под стражу на два месяца без права на залог.

23 января судья Бабушкинского райсуда Днепра удовлетворила ходатайство стороны защиты об освобождении его от уголовной ответственности и возвращении на службу.