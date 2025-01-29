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29 января 2025, 18:30

ВСУ атаковали российский нефтеперерабатывающий завод в Кстово: возник мощный пожар

29 января 2025, 18:30
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 29 января Силы обороны Украины успешно поразили нефтеперерабатывающий завод в Кстово Нижегородской области РФ. На территории НПЗ начался очень сильный пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Этот НПЗ задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

"После удара БпЛА зафиксирован мощный пожар на территории объекта. Результаты и масштабы повреждений уточняются", - говорится в сообщении.

В Генштабе заверили, что боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжаться.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко напомнил, что "чем меньше НПЗ, тем меньше горючего и других ресурсов у россиян".

Напомним, в ночь на 24 января Силы обороны Украины успешно поразили одни из ключевых российских объектов, задействованных в обеспечении оккупационной армии РФ - завод микроэлектроники "Кремной Эл" в Брянске, а также производственные мощности "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и нефтеперекачивающие станции "Рязань".

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 января Силы обороны Украины нанесли самый массовый удар по военным объектам врага на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине РФ. Под огонь попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане.

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