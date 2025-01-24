13:56  24 січня
В Україні поповнили список заборонених російських сайтів з піратськими фільмами
05:39  24 січня
В Одесі рекетири "вибивали" неіснуючий борг з військовослужбовця ЗСУ
00:29  24 січня
Українець "придбав" трьох дітей за 6000 євро для виїзду за кордон
UA | RU
UA | RU
24 січня 2025, 13:56

В Україні поповнили список заборонених російських сайтів з піратськими фільмами

24 січня 2025, 13:56
Читайте также на русском языке
фото: pixabay.com
Читайте также
на русском языке

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення розширила список заборонених в Україні російських онлайн-сервісів. Зокрема, йдеться про десятки сайтів проєктів Baskino, Filmix і HD REZKA

Про це йдеться на сайті медіарегулятора, передає RegioNews.

Тепер на території України не будуть транслюватися 33 сайти сервісу Baskino, 13 сайтів Filmix та 40 сайтів HD REZKA.

Обмеження щодо цих сервісів діяли раніше. Але після блокування в Україні сайтів сервіси створили велику кількість клонів та нових ресурсів, які не підпадали під обмеження. Тому Нацраді довелося розширити список сайтів на блокування новим рішенням.

Станом на сьогодні у Переліку сервісів Росії, заборонених в Україні, числяться 27 медіасервісів. Ознайомитися з актуальним списком можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила підприємства, які під час війни постачали в РФ електронні компоненти для виробництва ракет і безпілотників, оминаючи міжнародні санкції.

санкції телебачення кіно Нацрада блокування
Торгівля на $1,8 млн: під час війни черкаський хімзавод продавав росіянам продукцію
22 січня 2025, 18:45
В Україні викрили компанії, які в обхід санкцій постачали електроніку для російських ракет і дронів
20 січня 2025, 19:40
В ефірі українських телеканалів показували російську пропаганду: що трапилося
05 грудня 2024, 20:27
Всі новини »
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
На Київщині через надзвичайну ситуацію евакуювали мешканців багатоповерхівки: подробиці
24 січня 2025, 14:22
Зеленський призначив нову представницю президента у Криму
24 січня 2025, 14:19
На Дніпропетровщині 8-річна дитина викликала поліцію на вигадане вбивство
24 січня 2025, 14:10
На Тернопільщині підприємці за 14 000 дoлapiв допомагали чоловікам ухилятися від мобілізації
24 січня 2025, 14:03
Невтішні прогнози: населення України може зменшитися до 29 мільйонів
24 січня 2025, 14:01
Посадовці КМДА привласнили кілька мільйонів гривень на ремонті шкільних укриттів
24 січня 2025, 13:39
Правоохоронці заблокували Viber-канали, які зривали мобілізацію на Львівщині
24 січня 2025, 13:18
На Сумщині вибухотехніки знешкодили російську ракету Х-101
24 січня 2025, 13:18
На Полтавщині зрізали плакат воїна на Алеї Героїв: поліція розшукує вандалів
24 січня 2025, 13:03
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Сергій Корсунський
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »