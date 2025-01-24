В Україні поповнили список заборонених російських сайтів з піратськими фільмами

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Нацрада з питань телебачення і радіомовлення розширила список заборонених в Україні російських онлайн-сервісів. Зокрема, йдеться про десятки сайтів проєктів Baskino, Filmix і HD REZKA

Про це йдеться на сайті медіарегулятора, передає RegioNews.

Тепер на території України не будуть транслюватися 33 сайти сервісу Baskino, 13 сайтів Filmix та 40 сайтів HD REZKA.

Обмеження щодо цих сервісів діяли раніше. Але після блокування в Україні сайтів сервіси створили велику кількість клонів та нових ресурсів, які не підпадали під обмеження. Тому Нацраді довелося розширити список сайтів на блокування новим рішенням.

Станом на сьогодні у Переліку сервісів Росії, заборонених в Україні, числяться 27 медіасервісів. Ознайомитися з актуальним списком можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила підприємства, які під час війни постачали в РФ електронні компоненти для виробництва ракет і безпілотників, оминаючи міжнародні санкції.