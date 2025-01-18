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18 січня 2025, 15:12

Екснардеп Новинський отримав підозру в держзраді та розпалюванні ворожнечі

18 січня 2025, 15:12
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фото із відкритих джерел
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ДБР повідомило про підозру олігарху та народному депутату кількох скликань Вадиму Новинському. Він є так званим "куратором" РПЦ в Україні.

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру "куратору" РПЦ в Україні, нардепу кількох скликань від забороненої проросійської партії "Опозиційний блок", – йдеться у повідомленні.

Його підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті.

Як встановило слідство, від самого початку збройної агресії РФ проти України, ще з 2014 року він просував російські наративи через інтерв’ю у засобах масової інформації, публічних виступах, а також у дописах на власному сайті та у соціальних мережах.

Депутат намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, виправдовувати російську агресію тощо.

"Проросійський депутат, виконував вказівки очільника Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила (Гундяєва), протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування та перебував в його ієрархічному підпорядкуванні, тобто був так званим "куратором" від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні", – зазначили у ДБР.

При цьому, нардеп, діючи на підтримку зовнішньої політики РФ, систематично здійснював публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості та ворожнечі.

Після початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну Новинський склав повноваження і наразі переховується закордоном. Однак продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на шкоду суверенітетові України, її державній та інформаційній безпеці, досягнення військово-політичних цілей керівництвом рф відносно держави Україна та надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері.

Фігуранту заочно повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань, скоєних службовою особою (ч. 2 ст. 161).

Максимальне покарання – позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у травні 2023 року СБУ арештувала приховані активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського на понад 10,5 млрд гривень. Мова йде, зокрема, про елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт "Очаків" та ТЦ у різних містах України.

ДБР підозра Новинський Вадим держзрада розпалювання ворожнечі
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