Підірвали колію під час руху військового ешелону: на Рівненщині затримали російських агентів

фото: СБУ

СБУ нейтралізувала диверсійну групу російських спецслужб, яка діяла у Рівненській області. Зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП) на залізничній колії під час руху вантажного потяга Сил оборони

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Співробітники СБУ завчасно зупинили ешелон на безпечній відстані від місця події і забезпечили охорону відповідної локації, що дозволило уникнути аварії та людських жертв.

Після ремонту залізничного полотна рух потяга був відновлений.

Одночасно українська спецслужба "по гарячих слідах" затримала ворожих агентів, які намагалися втекти з місця злочину. Ними виявилося двоє місцевих жителів віком 30 та 32 роки, яких росіяни завербували через Телеграм-канали із пошуку "швидкого заробітку".

За інструкцією окупантів фігуранти власноруч виготовили СВП на основі пластиду, який дістали із заздалегідь підготовленого схрону. Зловмисники заклали вибухівку під рейки та дистанційно активували її з наближенням військового ешелону.

Таким чином ворог сподівався порушити залізничну логістику постачання оборонних вантажів для українських військ на передовій.

Під час обшуку у затриманих вилучили елементи СВП та мобільні телефони із доказами підривної діяльності в інтересах РФ.

Ворожим агентам повідомили про підозру. Затримані перебувають під вартою.

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці викрили двох російських агентів, які підірвали вибухівку на залізниці на Хмельниччині. Зловмисників затримали.