Прикордонники показали відбиття ворожого штурму під Вовчанськом

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Про це повідомив Краматорський прикордонний загін, оприлюднивши відповідне відео, передає RegioNews.

"Окупанти не полишають спроб прорвати захисні редути Сил оборони України. Днями ворог за допомогою близько 10 одиниць техніки та піхоти спробував атакувати наші позиції. Українські військові атаку відбили, жодного метра рідної землі тут російським військам захопити не вдалось", – зазначив розвідник бригади.

Нагадаємо, раніше прикордонна бригада "Помста" завдала серйозних втрат окупантам на Краматорському напрямку — палала техніка та піхота РФ.