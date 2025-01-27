ЗСУ залишили південь Великої Новосілки на Донеччині, щоб уникнути оточення

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Підрозділи Сил оборони вивели з південної частини селища Велика Новосілка Донецької області, щоб уникнути оточення. ЗСУ утримують позиції на околицях населеного пункту

Про це речник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив в етері телемарафону "Єдині новини", передає RegioNews.

Він додав, що українські війська утримують деякі позиції в межах населеного пункту і на околицях.

"Будь-які інші дії могли б спричинити їхнє оточення і непотрібні втрати серед українських захисників. Тому станом на зараз росіяни зайшли у значну частину населеного пункту, тоді як українці утримують певні його рубежі, щоб вони не просунулись далі", — повідомив Віктор Трегубов.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду командувача ОСУВ "Хортиця" діючого командувача Сухопутних військ ЗСУ — генерал-майора Михайла Драпатого.