У ЗСУ порахували втрати російських окупантів за тиждень
За минулий тиждень, із 19 по 26 січня, Сили оборони України знищили близько 11 450 російських окупантів, а також 1845 одиниць озброєння та військової техніки загарбників
Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
- 57 танків;
- 137 бойових броньованих машин;
- 268 артилерійських систем;
- одну РСЗВ;
- чотири установки ППО;
- 723 одиниці автотехніки;
- 15 одиниць спецтехніки.
"Також наші захисники знищили щонайменше 2 ворожі ракети та 638 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — зазначив Олександр Павлюк.
Нагадаємо, в ніч на 24 січня Сили оборони України успішно уразили одні з ключових російських об'єктів, що задіяні у забезпеченні окупаційної армії РФ — завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську, а також виробничі потужності "Рязанської нафтопереробної компанії" і нафтоперекачувальні станції "Рязань".