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27 січня 2025, 14:10

У ЗСУ порахували втрати російських окупантів за тиждень

27 січня 2025, 14:10
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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За минулий тиждень, із 19 по 26 січня, Сили оборони України знищили близько 11 450 російських окупантів, а також 1845 одиниць озброєння та військової техніки загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

  • 57 танків;
  • 137 бойових броньованих машин;
  • 268 артилерійських систем;
  • одну РСЗВ;
  • чотири установки ППО;
  • 723 одиниці автотехніки;
  • 15 одиниць спецтехніки.

"Також наші захисники знищили щонайменше 2 ворожі ракети та 638 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — зазначив Олександр Павлюк.

Нагадаємо, в ніч на 24 січня Сили оборони України успішно уразили одні з ключових російських об'єктів, що задіяні у забезпеченні окупаційної армії РФ — завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську, а також виробничі потужності "Рязанської нафтопереробної компанії" і нафтоперекачувальні станції "Рязань".

РФ війна окупанти ЗСУ втрати росіян Олександр Павлюк
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