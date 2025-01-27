У ЗСУ порахували втрати російських окупантів за тиждень

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

За минулий тиждень, із 19 по 26 січня, Сили оборони України знищили близько 11 450 російських окупантів, а також 1845 одиниць озброєння та військової техніки загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

57 танків;

137 бойових броньованих машин;

268 артилерійських систем;

одну РСЗВ;

чотири установки ППО;

723 одиниці автотехніки;

15 одиниць спецтехніки.

"Також наші захисники знищили щонайменше 2 ворожі ракети та 638 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — зазначив Олександр Павлюк.

Нагадаємо, в ніч на 24 січня Сили оборони України успішно уразили одні з ключових російських об'єктів, що задіяні у забезпеченні окупаційної армії РФ — завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську, а також виробничі потужності "Рязанської нафтопереробної компанії" і нафтоперекачувальні станції "Рязань".