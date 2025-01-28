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28 января 2025, 10:20

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация на 28 января

28 января 2025, 10:20
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки, 27 января, Силы обороны Украины уничтожили 1 380 российских захватчиков, почти 30 артсистем и более десятка боевых бронированных машин. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет 833 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 28.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 833 000 (+1 380) человек,
  • танков ‒ 9 876 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20 573 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 22 366 (+27) ед,
  • РСЗО – 1 263 ед,
  • средства ПВО – 1 050 ед,
  • самолетов – 369 ед,
  • вертолетов – 331 ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 23 399 (+72) ед,
  • крылатые ракеты 3 053 ед,
  • корабли / катера ‒ 28 ед,
  • подлодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35 269 (+86) ед,
  • специальной техники – 3 718 (+2) ед.

Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили около 11 450 российских оккупантов, а также 1 845 единиц вооружения и военной техники захватчиков.

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