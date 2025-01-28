Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация на 28 января
За прошедшие сутки, 27 января, Силы обороны Украины уничтожили 1 380 российских захватчиков, почти 30 артсистем и более десятка боевых бронированных машин. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет 833 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 28.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 833 000 (+1 380) человек,
- танков ‒ 9 876 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20 573 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 22 366 (+27) ед,
- РСЗО – 1 263 ед,
- средства ПВО – 1 050 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 331 ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 23 399 (+72) ед,
- крылатые ракеты 3 053 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 35 269 (+86) ед,
- специальной техники – 3 718 (+2) ед.
Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили около 11 450 российских оккупантов, а также 1 845 единиц вооружения и военной техники захватчиков.
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