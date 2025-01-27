Українські дронарі знищили ключові ворожі цілі поблизу Куп’янська
Минулого тижня на Харківщині воїни бригади "Помста" ефективно відпрацювали по ворожих цілях на Куп’янському напрямку. Оператори ударних дронів знищили низку важливих військових об'єктів російських військ
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Бійці комендатури розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" знищили ключові цілі ворога.
"Зокрема, на Куп’янському напрямку ліквідовано танк, 2 бойові броньовані машини, гаубицю Д-30, 3 одиниці автотранспорту. Також ворожі втрати включають пункт управління БпЛА, антену зв’язку, 3 станції радіоелектронної боротьби (РЕБ), 2 склади пально-мастильних матеріалів, склад боєкомплекту, 2 генератори", ― йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що бійці бригади "Форпост" ДПСУ разом із Силами оборони відбили штурм російської армії під Вовчанськом на Харківщині.