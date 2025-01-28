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28 января 2025, 03:15

Танки, "Тигры", БМП: разведчики сожгли российскую бронетехнику на Запорожье и Донетчине

28 января 2025, 03:15
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скриншот с видео
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Воины подразделения "Крылья" из департамента активных действий ГУР МО Украины круглосуточно уничтожают бронетехнику, транспорт, огневые позиции и личный состав российских оккупантов

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Разведчики показали результаты боевой работы на фронте в районе Покровска Донецкой области и в Запорожской области.

"Сожгли три российских бронированных машины "Тигр", две БМП, уничтожили и поразили три вражеских танка Т-72. Также под горячую руку мастеров FPV ГУР МО Украины попали огневые позиции и укрытие врага, места накопления российских оккупантов, транспортные средства и военное оборудование" , – говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили около 11 450 российских оккупантов, а также 1845 единиц вооружения и военной техники захватчиков.

РФ война разведка оккупанты БПЛА потери россиян ГУР бронетехника
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