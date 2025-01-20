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20 січня 2025, 14:32

"Обмежено придатним" для проходження ВЛК наразі потрібне направлення з ТЦК, – Міноборони

20 січня 2025, 14:32
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фото: legalaid.gov.ua
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Обмежено придатні військовозобов'язані повинні мати направлення від ТЦК для проходження ​​військово-лікарську комісію

Це випливає із роз’яснення Міноборони, інформує RegioNews із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Громадяни, які до внесення змін у законодавство, тобто, до 4 травня 2024 року, були визнані обмежено придатними, підлягають повторному медичному огляду протягом 9 місяців з дня набрання чинності Законом 3621, тобто до 4 лютого 2025 року включно.

Організацією медогляду та уточненням інформації займаються ТЦК за місцем проживання військовозобов’язаних.

Відповідно до Правил військового обліку (додаток 2 до Порядку, затвердженого постановою КМУ №487) призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні прибути до ТЦК у строки, зазначені в мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях відповідно для взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період, оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду тощо.

"На даному етапі, проходження військово-лікарської експертизи можливе лише за направленням, виданим ТЦК. Для видачі направлення ТЦК має викликати військовозобов’язаного повісткою. Якщо повістки не було, то військовозобов'язаний може особисто звернутися до ТЦК для отримання направлення на ВЛК", – підкреслили у Міноборони.

Також у міністерстві вказали, що згідно з п.3.8 глави 3 розділу ІІ Наказу №402 Постанова ВЛК районних, міських ТЦК про ступінь придатності військовозобов’язаного дійсна протягом одного року з дня закінчення медогляду.

Тому військовозобов’язаним потрібно щорічно оновлювати медичну інформацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "обмежено придатні", які не пройшли повторно ВЛК до 4 лютого, отримають статус "в розшуку" в "Резерв+". Також може бути накладений штраф від 17 до 25,5 тисячі гривень.

війна Міноборони мобілізація ТЦК ВЛК обмежено придатні
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