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Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "не ангел" і "не повинен був допустити цієї війни"

Таку заяву американський президент зробив в інтервʼю Fox News, передає RegioNews із посиланням на NBC News.

Трамп сказав, що Зеленському слід було "укласти угоду" з Путіним, щоб уникнути війни.

"Зеленський боровся зі значно більшою силою, набагато більшою, набагато могутнішою. Він не мав цього робити, тому що ми могли б укласти угоду", – сказав президент США.

"Але Зеленський вирішив, що "я хочу боротися", – додав Трамп.

Американський президент також зазначив, що Зеленський "не ангел" і що він "не повинен був допускати цієї війни".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп закликав до якнайшвидшого укладення угоди про припинення війни проти Україні, в іншому випадку Росія зіткнеться з новими санкціями.