фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 25 січня російська армія атакувала Україну ракетами, 61-м ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили ворожі ракети і 46 дронів, ще 15 БпЛА — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог запустив ударні дрони із напрямків — Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Також окупанти випустили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з акваторії Чорного моря.

"Станом на 09.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 46-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях. 15 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що збиті ворожі БпЛА завдали шкоди на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. Пошкоджено будівлі підприємств, установ, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, в ніч на 24 січня Сили оборони України успішно уразили одні з ключових російських об'єктів, що задіяні у забезпеченні окупаційної армії РФ — завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську, а також виробничі потужності "Рязанської нафтопереробної компанії" і нафтоперекачувальні станції "Рязань".