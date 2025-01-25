Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация на 25 января
За прошедшие сутки, 24 января, Силы обороны Украины уничтожили 1 650 российских захватчиков, более десятка артсистем и 37 боевых бронированных машин. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 828 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 25.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 828 470 (+1 650) человек,
- танков ‒ 9 859 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20 545 (+37) ед,
- артиллерийских систем – 22 309 (+14) ед,
- РСЗО – 1 263 ед,
- средства ПВО – 1 050 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 331 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 213 (+51) ед,
- крылатые ракеты 3 053 (+2) ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 35 071 (+79) ед,
- специальной техники – 3715 ед.
Напомним, в ночь на 24 января Силы обороны Украины успешно поразили одни из ключевых российских объектов, задействованных в обеспечении оккупационной армии РФ - завод микроэлектроники "Кремной Эл" в Брянске, а также производственные мощности "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и нефтеперекачивающие станции "Рязань".
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