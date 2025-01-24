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24 січня 2025, 13:18

Правоохоронці заблокували Viber-канали, які зривали мобілізацію на Львівщині

24 січня 2025, 13:18
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фото: apostrophe.ua
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Кіберфахівці Служби безпеки України встановили ще трьох адміністраторів та заблокували Viber-спільноти, які зривали мобілізацію у Львівській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу СБУ Львівської області.

За словами правоохоронців, ресурси "інформували" підписників про переміщення працівників Національної поліції і військовослужбовців ТЦК та СП.

Учасниками спільнот були майже 22 тисячі користувачів. Адміністратори каналів були жителями Львівщини.

Чоловіки створили канали в популярному месенджері, де користувачі в онлайн режимі повідомляли про актуальні місця вручення повісток.

"Послугами таких каналів користувались чоловіки призовного віку, які намагались ухилитися від військового обов’язку. На основі доказової бази Служби безпеки адміністраторам Viber-каналів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, в Одесі викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. "Послуги" зловмисників обійшлися кожному втікачеві у 10 000 доларів.

Нагадаємо, на Буковині затримали переправника ухилянтів разом із "клієнтами". Троє жителів Харкова заплатили за "послуги" по 3000 доларів.

Львівська область мобілізація СБУ кіберполіція поліція ТЦК ухилення від мобілізації
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