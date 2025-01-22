"Це сталося не за один день": Кубраков розповів про своє звільнення з Кабміну

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Ексміністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів про обставини свого звільнення з уряду. За його словами, відносини в Кабміні погіршувалися ще з 2023 року

Про це Кубраков розповів у інтерв'ю виданню "Бабель", передає RegioNews.

"Важко назвати одну причину — це сталося не за один день. Відносини погіршувались, я бачив це по різних ситуаціях", - сказав він.

За словами ексміністра, усе почалось десь в середині 2023 року. Він зазначив, що тоді уряд міг не погоджувати якісь акти по кілька місяців. Також він згадав, як прем'єр-міністр у вересні 2023-го без попередження скасував його відрядження у США, коли Кубраков був "напівдорозі" до Америки. Він також зазначив, що урізалися зарплати людям, у підзвітний його міністерству відомствах.

"І от коли вже чіпають людей, для мене це виглядає як бажання нашкодити", - наголосив він.

Також, за словами Кубракова, ініціатива про розділення його міністества була запропонована без його відома.

"Зранку в середу премʼєр збирає віцепремʼєрів і міністра фінансів — ми нормально спілкуємось, обговорюємо якісь плани. А ввечері того ж дня він іде на фракцію ["Слуги народу"], і мені депутати звідти пишуть, що хтось порушив питання про відсутність регіональної політики, що мало часу приділяється реформі децентралізації. І премʼєр каже: "Так-так", і погоджується з ідеєю розділити міністерство. А потім він не телефонує і не каже: "Слухай, там таке питання підняли, але я буду тебе відстоювати, підемо разом на фракцію", а просто зникає. Звичайно, це зрежисована штука була", - зазначив Кубраков, нагадавши, що в результаті міністерство так і не розділили.

Додамо, Олександр Кубраков також розповів, що після звільнення з Кабміну йому пропонували очолити Дніпропетровську ОВА.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах.