Відстрочки для студентів та аспірантів через "Резерв+" знову доступні, – Черногоренко
В мобільному застосунку "Резерв+" знову стали доступними відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів
Про це повідомила замміністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує RegioNews.
"Усе працює! Взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена. А це значить, що ми повертаємо відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів у "Резерв+"", – йдеться у повідомленні.
Також Черногоренко повідомила, що триває активна робота над тим, щоб інші типи відстрочок були доступні в "Резерв+".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "обмежено придатні", які не пройшли повторно ВЛК до 4 лютого, отримають статус "в розшуку" в "Резерв+". Також може бути накладений штраф від 17 до 25,5 тисячі гривень.
"Обмежено придатні" для проходження військово-лікарської комісії повинні мати направлення від ТЦК.