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В мобільному застосунку "Резерв+" знову стали доступними відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів

Про це повідомила замміністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує RegioNews.

"Усе працює! Взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена. А це значить, що ми повертаємо відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів у "Резерв+"", – йдеться у повідомленні.

Також Черногоренко повідомила, що триває активна робота над тим, щоб інші типи відстрочок були доступні в "Резерв+".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "обмежено придатні", які не пройшли повторно ВЛК до 4 лютого, отримають статус "в розшуку" в "Резерв+". Також може бути накладений штраф від 17 до 25,5 тисячі гривень.

"Обмежено придатні" для проходження ​​військово-лікарської комісії повинні мати направлення від ТЦК.