На Курщині воїни ГУР знищили важливе супутникове обладнання росіян

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Минулої п'ятниці, 17 січня, бійці ГУР МО України виявили в Курській області РФ позицію росіян із важливими супутниковим обладнанням. "Жирну" ціль уразили в районі селища Тьоткіно

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

"За допомогою FPV-дронів знищено російські пристрої для користування можливостями супутників "ямал-401”, "ямал-402” та "ямал-300K”, які працюють у Ка-діапазоні частот. Боротьба триває!", — йдеться у повідомленні.

Укриття з особовим складом ворожого розрахунку спецпризначенці також знищили.

Нагадаємо, раніше Сили оборони показали, як працюють розвідувально-диверсійні групи ГУР на території України та РФ.