На Курщині воїни ГУР знищили важливе супутникове обладнання росіян
Минулої п'ятниці, 17 січня, бійці ГУР МО України виявили в Курській області РФ позицію росіян із важливими супутниковим обладнанням. "Жирну" ціль уразили в районі селища Тьоткіно
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
"За допомогою FPV-дронів знищено російські пристрої для користування можливостями супутників "ямал-401”, "ямал-402” та "ямал-300K”, які працюють у Ка-діапазоні частот. Боротьба триває!", — йдеться у повідомленні.
Укриття з особовим складом ворожого розрахунку спецпризначенці також знищили.
Нагадаємо, раніше Сили оборони показали, як працюють розвідувально-диверсійні групи ГУР на території України та РФ.
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