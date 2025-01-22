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22 січня 2025, 14:25

Артилеристи вдарили по позиціях окупантів під Вовчанськом: ліквідовані близько 20 росіян

22 січня 2025, 14:25
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фото: ДПСУ
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У Харківській області воїни-аеророзвідники бригади "Гарт" виявляють, а артилеристи гатять по ворожих позиціях на Вовчанському напрямку. Російська піхота зазнає втрат

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Під час чергової серії вогневих уражень гармаші-прикордонники знищили бліндажі, точку зльоту БпЛА та польовий склад паливно-мастильних матеріалів. Також підтверджено ліквідацію 19 окупантів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські бійці показали, як викурюють окупантів із підвалів Вовчанська на Харківщині

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