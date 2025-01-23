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23 січня 2025, 05:09

Сухопутні війська за тиждень збили близько 250 російських дронів

23 січня 2025, 05:09
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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За минулий тиждень протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила більше 240 засобів повітряної розвідки та нападу Росії

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.

Так, українські захисники приземлили 242 засоби повітряної розвідки та нападу РФ. Йдеться про:

  • БпЛА Shahed-131/136 — 169 од.;
  • БпЛА Орлан 10/30 — 6 од.;
  • БпЛА Supercam — 11 од.;
  • БпЛА Zala — 21 од.;
  • БпЛА "Ланцет" — 12 од.;
  • БпЛА "Привіт-82" та інші — 23 од.

"Дякуємо воїнам за результативну бойову роботу!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 22 січня російські війська випустили по Україні 99 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 65 дронів, ще 30 — локаційно втрачені.

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