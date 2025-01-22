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22 січня 2025, 14:05

Олена Шуляк: на "єВідновлення" в 2025 році запланували 19 млрд грн

22 січня 2025, 14:05
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фото: Олена Шуляк / Facebook
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Цього року держава спрямує 19 млрд грн на програму "єВідновлення", за якою переселенці та загалом всі українці, у яких постраждало або зруйнувалося житло через російське вторгнення, отримують компенсації на ремонт, відбудову чи купівлю нового помешкання

Голова партії "Слуга Народу", нардеп й одна з авторок програми Олена Шуляк розповіла, що спочатку в державному бюджеті на 2025 рік профільне міністерство з незрозумілих причин не передбачило взагалі коштів на виплати компенсацій. Однак разом із низкою стейкхолдерів і в результаті втручання Президента України Володимира Зеленського вдалося вибити фінансування.

"Соромно казати, але в першому проекті бюджету на 2025 рік взагалі нічого не планувалося на "єВідновлення". Був просто нуль. Активно включилися до другого читання представники не тільки нашого комітету, але і наша ТСК (парламентська Тимчасово слідча комісія – ред.), яку очолює Павло Фролов, а також наші інші народні депутати активно піднімали це питання на всіх рівнях. Ходили на зустріч до прем'єр-міністра. І на друге читання вже вийшло 4 млрд грн на 2025 рік", – пояснила Олена Шуляк в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" й додала, що насправді й цієї суми було б замало.

Саме тому за завданням Президента Зеленського були віднайдені додаткові 15 млрд грн, які спрямують винятково на виплати для внутрішніх переселенців, щоб найперше підтримати тих людей, які втратили житло та роботу, тих, у кого рідний дім опинився в тимчасовій окупації.

"У Міністерства соціальної політики на кінець року, коли зробили відповідні підрахунки, виявилися невикористаними 15 млрд грн. І ці гроші вирішили спрямувати для підтримки внутрішньо переміщених осіб по програмі "єВідновлення". Тобто всі люди, які є внутрішньо переміщеними особами, які офіційно зареєстровані й мають статус ВПО, в яких зруйновано житло, і воно є єдиним для проживання – всі ці люди без черги в першу хвилю отримають компенсації. Ця підтримка стосується як мінімум 10 тис. українських сімей, в середньому це 30 тис. внутрішньо переміщених осіб", – зазначила нардеп.

Протягом 2022-2024 років, як раніше повідомляла Олена Шуляк, держава вже виплатила українцям за пошкоджене та знищене житло понад 17 млрд грн, а це дало змогу 90 тис. українських родин відбудуватися за допомогою "єВідновлення".

"Коли ми розпочинали цю програму, перші 17 млрд грн – це були гроші від російського "Сбєрбанку", які були арештовані на території України. Зараз ми починаємо отримувати перші гроші від доходів, які генерують заморожені російські активи. Звичайно, розуміємо, що їхня більша частина повинна йти на підтримку Сил оборони й безпеки. Але було б дуже справедливо, якби частина цих доходів із заморожених російських активів витрачалася на компенсацію за зруйноване житло", – резюмувала голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Раніше вона повідомляла, що програму компенсацій за пошкоджене і знищене внаслідок російської агресії житло продовжать реалізовувати – на 2025 рік на її фінансування передбачили 4 млрд гривень.

Крім того, Олена Шуляк інформувала, що у Міжнародний реєстр збитків дозволили подавати заяви людям, які втратили близьку людину.

Україна бюджетні кошти майно компенсація Програма Олена Шуляк житло єВідновлення ВПО
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