фото: Офіс Президента України

Станом на зараз ніяких переговорів з РФ бути не може. Наразі Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за війну в Україні

Про це заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, інформує ВВС, передає RegioNews.

Так, нині українські офіційні особи відкидають будь-які розмови про тиск або припущення, що приїзд новообраного президента США Дональда Трампа обов’язково означає, що мирні переговори неминучі.

"Багато говорять про переговори, але це ілюзія. Жодного переговорного процесу не може бути, тому що Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за цю війну", — заявив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз Україна не в достатньо сильній позиції, аби починати мирні перемовини, при цьому він переконаний, що позиція України й не є слабкою.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що наразі Україна не готова до переговорів з Росією щодо завершення війни.

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