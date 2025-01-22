Елена Шуляк: на "еВидновлення" в 2025 году запланировали 19 млрд грн

фото: Олена Шуляк / Facebook

В этом году государство направит 19 млрд грн на программу "еВидновлення", по которой переселенцы и вообще все украинцы, у которых пострадало или разрушилось жилье из-за российского вторжения, получают компенсации на ремонт, восстановление или покупку нового жилья

Глава партии "Слуга Народа", нардеп и один из авторов программы Елена Шуляк рассказала, что сначала в государственном бюджете на 2025 год профильное министерство по непонятным причинам не предусмотрело вообще средств на выплаты компенсаций. Однако вместе с рядом стейкхолдеров и в результате вмешательства Президента Украины Владимира Зеленского удалось выбить финансирование.

"Стыдно говорить, но в первом проекте бюджета на 2025 год вообще ничего не планировалось на "еВидновлення". Был просто ноль. Активно включились во второе чтение представители не только нашего комитета, но и наша ВСК (парламентская Временно следственная комиссия – ред.), которую возглавляет Павел Фролов, а также наши другие народные депутаты активно поднимали этот вопрос на всех уровнях. Ходили на встречу к премьер-министру. И на второе чтение уже вышло 4 млрд грн на 2025 год", – объяснила Елена Шуляк в интервью изданию "РБК-Украина" и добавила, что на самом деле и этой суммы было бы недостаточно.

Именно поэтому по заданию Президента Зеленского были найдены дополнительные 15 млрд грн, которые направят исключительно на выплаты для внутренних переселенцев, чтобы в первую очередь поддержать тех, кто потерял жилье и работу, тех, у кого родной дом оказался во временной оккупации.

"У Министерства социальной политики на конец года, когда сделали соответствующие подсчеты, оказались неиспользованными 15 млрд грн. И эти деньги решили направить для поддержки внутренне перемещенных лиц по программе "еВидновлення". То есть все люди, являющиеся внутренне перемещенными лицами, официально зарегистрированными и имеют статус ВПЛ, в которых разрушено жилье, и оно является единственным для проживания – все эти люди без очереди в первую волну получат компенсации. Эта поддержка касается как минимум 10 тыс. украинских семей, в среднем это 30 тыс. внутренне перемещенных лиц", – отметила нардеп.

В течение 2022-2024 годов, как ранее сообщала Елена Шуляк, государство уже выплатило украинцам за поврежденное и уничтоженное жилье более 17 млрд грн, что позволило 90 тыс. украинских семей отстроиться с помощью "еВидновлення".

"Когда мы начинали эту программу, первые 17 млрд грн – это были деньги от российского "Сбербанка", которые были арестованы на территории Украины. Сейчас мы начинаем получать первые деньги от доходов, которые генерируют замороженные российские активы. Конечно, понимаем, что их большая часть должна идти в поддержку Сил обороны и безопасности. Но было бы очень справедливо, если бы часть этих доходов из замороженных российских активов тратилась на компенсацию за разрушенное жилье", – резюмировала глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Ранее она сообщала, что программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное в результате российской агрессии жилье продолжат реализовывать – на 2025 год на ее финансирование предусмотрено 4 млрд гривен.

Кроме того, Елена Шуляк информировала, что в Международный реестр убытков разрешили подавать заявления людям, потерявшим близкого человека.